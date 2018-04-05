Başkan Kara'dan 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, Avukatlık, hak arayışının, haksızlığa karşı başkaldırının ve adalet savaşçılığının vücut bulmuş hali olduğunu belirtti. Kara, "Yaşadığımız dünyada hava ve su gibi adalete de ihtiyacımız var. Adaletin insana, topluma ve devlete bakan yüzünde avukatlık mesleği hayati bir rol oynar. Avukatlar, hakların korunması, adaletin sağlanması ve toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dünyanın daha yaşanabilir olması; öncelikle kuvvetin değil hakkın üstün tutulması, adaletin sağlanması ve adalet mekanizmasının doğru işleyişi ile mümkündür. Temel hak ve özgürlüklerin iyi anlaşılabilmesi ve doğru uygulanabilmesi için bireysel, toplumsal ve uluslararası düzeyde hukukçulara ve dolayısıyla avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, 'Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlerin yargı hakkı bağımsızlığının birinci şartıdır. Adalet kuvveti bağımsız olmayan bir milletin devlet olarak varlığı kabul edilemez.' Cumhuriyetimizin temel niteliklerine sahip, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına ve adil yargılanma hakkına olan inancımızı koruyoruz. Bu vesileyle insan haklarını, yargı bağımsızlığını koruyup yüceltmek adına çıktığı yolda taviz vermeden mesleğini icra eden avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarım" ifadesini kullandı. - KİLİS