Başkan Kara'dan 18 Mart Çanakkale Mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, Dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıkta olduğunu ifade etti.

Kara, "Yüce Türk Milletini yok etmeye ve topraklarımızı işgale kalkışan dönemin güçlü devletlerine karşı, Büyük Türk Milletinin ve kahraman askerlerimizin Çanakkale'de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin 103. Yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi; tarihin akışını ve Türk Ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Türk Milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu güce karşı kanları ve canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya Çanakkale Geçilmez dedirten Büyük Türk Milleti ve onun bağrından çıkan kahraman askerleri, dün Çanakkale de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır.Bu duygularla Çanakkale Şehitleri ve vatan toprakları için can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum" diye konuştu. - KİLİS