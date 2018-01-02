Başkan Kara Çocukları Sevindirdi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yolda bizi karşılayan çocuklara küçük hediyeler ve ikramlarda bulundu.



Başkan Kara'nın Mahalle gezilerinde çocuklarla sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak dağıtarak, çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulundu. Başkan Kara, Ayaküstü sohbet edip, kendilerinden istediklerini sorduklarını ifade ederek, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve istek ve talepleri beni memnun etti. Geleceğimiz olan çocuklarımız bizim en büyük hazinemiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS