Başkan Kara Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ile Bir Araya Geldi

Başkan Kara Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Kara Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkana Kara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi. Kara ziyaret ile ilgili değerlendirmede, "Mevlüt Uysal'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulunduk. İstanbul'da başarılı ve güzel çalışmalara imza atması temennisi ile Kilislililerin de selamlarını ilettik" dedi. - KİLİS

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