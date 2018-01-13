Başkan Kara Barış Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Barış Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi.

Başkan Hasan Kara, Topçuoğlu Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezinde Barış Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek Kilis'in ve mahallenin sorunlarını konuştuklarını ifade ederek, "Çalışmalarımızı anlattık talep ve şikayetleri aldık. Davetimize icabet ederek gelen tüm Barış Mahallesi sakinlerine teşekkür ederiz" dedi.

Barış Mahallesi Muhtarı Mehmet Berksözlü ise mahallelerin sorun ve sıkıntılarını Belediye Başkanı Hasan Kara'ya aktardıklarını söyledi. - KİLİS