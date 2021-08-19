Başkan Kaplan yeni gençlik yatırımlarının müjdesini verdi

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye işbirliğiyle ilçeye yapılacak olan Gençlik Merkezi ve yeni kapalı spor salonu için düğmeye basıldı.

Koçarlı'da Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri sonucunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye işbirliğiyle ilçeye yapılacak olan Gençlik Merkezi ve yeni kapalı spor salonu için düğmeye basıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, proje çizimlerinin hazırlanmasının ardından teknik detayları belli olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili olarak Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yerinde incelemede bulundu. Başkan Kaplan, eski maliye lojmanının bulunduğu noktada yapılacak olan Gençlik Merkezi ile Koçarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde inşa edilecek kapalı spor salonunun en kısa sürede ihaleye çıkılmasının ardından 2022 yılı içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi. Koçarlı için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Kaplan, "Koçarlı'mızda gençlerimiz için ne yapsak azdır. Her iki projeyle ilgili inşaat çalışmaları en kısa sürede başlıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Eş zamanlı olarak tamamlanacak"

Üzerinde önemle durdukları Koçarlı Gençlik Merkezi'nin içerisinde konferans salonu ile 5 adet dersliğin bulunduğu 'U' şeklinde bir mimari tasarıma sahip olacağını söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Gençlik merkezimiz, ilçemizdeki gençlerimizin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine ağırlık vermemiz açısından büyük önem taşıyor. Her iki yatırımla ilgili güzel projeler hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle en kısa sürede ihaleye çıkılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Eş zamanlı olarak 2022 yılı içinde hayata geçmesi planlanan yatırımlarda emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyoruz. Koçarlımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı