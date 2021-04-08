Başkan Kaplan, Koçarlılı üreticilerin taleplerini Ankara'ya taşıdı
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Başkan Kaplan, Koçarlılı üreticilerin taleplerini Ankara'ya taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kaplan, Koçarlılı üreticilerin taleplerini Ankara'ya taşıdı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'yi makamında ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan ilçeye özgü çam fıstığına destek istedi.

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'yi makamında ziyaret eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan ilçeye özgü çam fıstığına destek istedi. Başkan Kaplan, gerçekleştirdiği ziyarette ilçedeki üreticilerin diğer tarımsal ürünlerle ilgili taleplerini de Bakan Yardımcısı Işıkgece'ye aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında kabul etti. Ziyarette Başkan Kaplan ile Aydın'daki bölge ve ilçe bazındaki yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Işıkgece, coğrafi işaret tescili almaya hak kazanan Koçarlı'ya özgü çam fıstığı ile ilgili de fikir alışverişi yaptı.

Bakan Yardımcısı Işıkgece, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın ilimizin Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile bölge ve ilçe bazında yatırımları konuştuk, yetiştirilen yöresel, coğrafi işaretli ürünler hakkında değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

Gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Yardımcısı Işıkgece'ye çam fıstığı ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim eden Başkan Kaplan ise konuyla ilgili açıklamasında, "Ankara'da Koçarlı'mız için temaslarımıza devam ediyoruz. Coğrafi işaret tescili alan çam fıstığımızla birlikte diğer tarımsal ürünlerimize de katma değer kazandıracak çalışmalar ve diğer yatırımlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece'ye taleplerimizi aktararak istişarelerde bulunduk. İlçe tarımımızın genel durumu ve dünden bugüne geldiği nokta hakkında da değerlendirmeler yaptık" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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