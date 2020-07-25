Başkan Kaplan'ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı'ya müjdeleri sıraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kaplan'ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı'ya müjdeleri sıraladı

Göreve geldiği günden bu yana Marka İlçe olma yolunda çalışmalarını özveriyle sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın ziyaretinde talep ve projelerini iletti.

Başkan Kaplan'ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı'ya müjdeleri sıraladı
25.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:12

Göreve geldiği günden bu yana Marka İlçe olma yolunda çalışmalarını özveriyle sürdüren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Aydın ziyaretinde talep ve projelerini iletti. Talepleri dinleyen Bakan Kurum "Demokrasi Şehidi Adnan Menderesin İlçesine Ne yapsak az " diyerek ilgili birimlere talimatı verdiğini açıkladı.

Alt Yapı ve Kanalizasyon Sorunu artık bitiyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın en çok üzerinde durduğu ve ilçenin kanayan yarası haline gelen alt yapı ve kanalizasyon sıkıntısını iletmesi ardından özellikle bu sorunu çözeceklerinin altını çizen Bakan Kurum "Merhum Başvekilimizin Memleketi Koçarlı'da yıllardır çözülmemiş bir sorun var oda Altyapı ve Kanalizasyon. Bu sorunu artık biz çözeceğiz. Vatandaşımızın sağlığı ve huzuru bizim için önemli Menderes'in ilçesine ne yapsak az" dedi.

Başkan Kaplan'ın talepleri ve projeleri doğrultusunda; Alt yapı ve kanalizasyon sorununun çözülmesi ile beraber 750 bin TL hibe desteği, bir adet çöp kamyonu, 1 adet kazıcı yükleyici iş makinası, 100 adet konteyner için Bakan Kurum gerekli talimatları verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan "Marka ilçe olma yolunda çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz Koçarlı ile ilgili taleplerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn Murat Kuruma ilettik. Sağolsun taleplerimiz için gerekli talimatları verdi. İlçem ve Hemşehrilerim adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın Bakan Kurum'a 'Vahşi Depolama Alanlarının rehabilitasyonu ve Katı atık yönetimi projesi, 14 Orman köyü ile ilgili yapılaşma sorunları, Yaşlı Yaşam Köyü, Güneş Enerjisi Santrali, Koçarlı İncirliova arası bisiklet yolu peyzaj çalışması, Çakırbeyli Adnan Menderes Müzesi arası bisiklet yolu çalışması, Koçarlı Merkez-Dedeköy-Cincin mahalleleri toplu konut projeleri, Cihanoğlu Restorasyon projesi, Park Düzenlemeleri Projeleri' sunduğu ve ilgili projelere destek çalışmalarının çok yakında başlayacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur Spor
Okan Buruk'un Galatasaray hayali: İnşallah bir gün orada çalışmak bana nasip olur
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Güncel
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Dünya
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Caner Erkin'le anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya, Emre Çolak ve Caner Erkin'le anlaştı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Muğla Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Başkan Kaplan'ın projeleri kabul edildi, Bakan Kurum Koçarlı'ya müjdeleri sıraladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 18:12:44. #1.15#
title