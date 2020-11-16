Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı
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Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı

16.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:35
Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede her hafta Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede her hafta Pazartesi günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, mesaisine ilçe semt pazarını ziyaret ederek başladı. İlçede her hafta Pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Başkan Kaplan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Sabahın erken saatlerinde pazar ziyareti gerçekleştiren Başkan Kaplan, "Belediyedeki işlerimizden vakit buldukça vatandaşlarımızla iç içe olmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da mesaimize pazarımızı ziyaret edip, esnaflarımızın ve halkımızın taleplerini dinleyerek sohbet ederek başladık. Gönül belediyeciliği sloganı ile çıktığımız yolda her zaman gönlümüzde vatandaşlarımı var, vatandaşlarımızın daha yaşanılabilir bir ilçede yaşaması var. Belediyemizin kapısı her zaman tüm vatandaşlarımıza açık" dedi. - AYDIN

Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı
Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı
Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı
Başkan Kaplan haftaya pazar ziyareti ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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