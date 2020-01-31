Başkan Kaplan, güneş enerjisi santrali için imzayı attı

31.01.2020 19:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:52

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan güneş enerjisi santrali için imzayı attı.



Çakırbeyli mahallesinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik ihtiyacını karşılayacak, ihtiyacın fazlası ise satılarak belediyeye gelir sağlanacak.



Bugün atılan imza ile resmi olarak ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine başvuru yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca elektrik enerjisi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla bugün ilk adımı attık. Sürdürülebilir şehircilik anlayışına uygun ve çevreye uyumlu yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak doğaya uyumlu kurulacak olan elektrik santrali ile hem kurumlarımızın elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de ihtiyaç fazlası elektrikten gelir elde ederek ilçemize katkı sağlayacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA