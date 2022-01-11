Başkan Kaplan gazeteciler buluştu

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler' günü dolayısıyla gazeteciler ile bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Koçarlı Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı ile gazetecilerle buluştu. Kahvaltı sonrası gazetecilerle sohbet eden Başkan Kaplan, gazeteciliğin çok basit bir meslek gibi görünse de çok ulvi bir görev olduğunu ifade etti. Koçarlı'da 25 bin civarı insanın yaşadığını ve tüm vatandaşlara basın marifeti ile projelerini anlattıklarını belirten Başkan Kaplan, "Koçarlı'da yaşayan herkese tek tek ulaşıp hayalimizdeki projeleri anlatmamız mümkün değil. Bunu basın marifeti ile yapıyoruz. Yapmak istediğimiz fikirleri basın yolu ile kamuoyu ile paylaşıyor, olumlu tepki aldığımız projeleri hayata geçiriyoruz. Tepkiler olumlu değilse de o düşüncelerimizin üzerinde tekrar çalışıyoruz" dedi.

Koçarlı Millet Bahçesi'ninin yapımına göreve gelir gelmez başladıklarını ifade eden Başkan Kaplan, "Burası çevresi ile birlikte 18-19 bin metre karelik mezbelelik bir alandı. Göreve gelir gelmez burayı projelendirip hemen yapımına başladık. Doğru zamanda doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu günlere kalsaydı belki ekonomik durumlardan dolayı yapamayabilirdik. İnşallah bu sıkıntılı dönemi milletçe hep birlikte aşarız. Burada 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek bir düğün salonumuz da var. Çocuk oyun grupları, spor alanları, yazlık tefrişatımızı da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Sadece Koçarlı halkına değil bölge halkına da hizmet vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki Haziran-Temmuz aylarında Koçarlı-Çine bağlantı yolunu da hizmete açılması ile Koçarlı ilçemiz daha da canlanacaktır. Hafta sonu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Menderes Müzesi başta olmak üzere Koçarlı'da bir çok sosyal alanı faaliyete geçirdik geçirmeye devam edeceğiz. Bunun yanında önümüzdeki 500 konutluk sosyal konut projesini de faaliyete geçireceğiz. Millete verdiğimiz sözlerin yüzde 92'sini tamamladık. Çok eksiğimiz kalmadığı gibi seçim vaatlerimiz arasında olan projelerin yanında ilave projeleri de yerine getirdik. Milletimiz ne istiyorsa onu yapıyoruz. Önce insan odaklı çalışıyoruz. Davete icabet edenlere teşekkür ediyor bir gün değil 365 gün basının yanındayız. Doğru bilgi vermek adına emek veren fedakar ve cefakar basın mensubu arkadaşlarımızın 10 0cak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum" diye konuştu.

Toplantıda orman yangınları nedeniyle ciddi mücadele eden Ege Bölgesi'ndeki ağaçlandırma çalışmalarına destek olunması, herkesin bir ağaç dikmesi için katılım sağlayan basın mensuplarına çam fidanı hediye edilirken, belediye olarak hem sağlıkçılar hem de basın camiası adına koru oluşturacaklarını belirtti. - AYDIN