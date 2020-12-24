Başkan Kaplan'dan zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz ziyaret
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Başkan Kaplan'dan zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz ziyaret

24.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:46
Başkan Kaplan'dan zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz ziyaret

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz yaparak tarlada ziyaret etti ve zeytin topladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ilçede zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz yaparak tarlada ziyaret etti ve zeytin topladı.

Koçarlı Belediye Başkanı AK Partili Nedim Kaplan, mesaisine pazar ziyareti ile başlayan Kaplan, esnaf ve üretici ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor. 'Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir' olarak nitelendirilen Aydın'da zeytin hasat sezonu devam ederken, Başkan Kaplan zeytin üreticilerini tarlada ziyaret etti. Üreticiler ile birlikte kolları sıvayan Kaplan zeytin hasadı yaptı.

İlçe halkına her zaman belediyenin kapısının sonuna kadar açık olduğunu kaydeden Başkan Kaplan, "Üreticilerimizi ziyaret ederek sohbet ettik, sorunlarını dinledik. Tüm halkımıza kapımız sonuna kadar açık. Gönül belediyeciliği parolası ile çıktığımız bu yolda gönüllere girmek, gönül kazanmak için vatandaşlarımıza hizmetlerimiz sürüyor. Belediyecilik işlerimizden fırsat bulduğumuz her anı vatandaşlarımızla birlikte olarak geçiriyoruz. Üreticilerimize tarlada sürpriz ziyaret gerçekleştirdik. Cennetin en zengin armağanı zeytin ağaçlarımızın bol bereketi için duacı olduk. Sofralarımızın besin deposu zeytinimiz için alın teri döken tüm vatandaşlarımıza bolluk ve bereket diliyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz ziyaret
Başkan Kaplan'dan zeytin hasadı yapan üreticilere sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:02:42. #1.15#
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