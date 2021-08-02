Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma

Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediyesi'nin Ağustos Ayı olağan meclis toplantısında, son dönemde çıkan yangınlardan ve doğal afetlerden zarar gören yerlere ayni yardım yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Koçarlı Belediyesi'nin Ağustos Ayı olağan meclis toplantısında, son dönemde çıkan yangınlardan ve doğal afetlerden zarar gören yerlere ayni yardım yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, belediye meclis üyeleri yangından ve doğal afetlerden zarar gören yerlere yardım yapılması konusunda tek yürek oldu. Türkiye'de geçtiğimiz hafta içinde 35 ilde çıkan ve ülkeyi büyük üzüntüye boğan yangınlar, halihazırda Antalya, Muğla ve Tunceli'deki 7 ayrı noktada devam ederken, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yangının yaralarının sarılması için ayni yardımda bulunmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Söz konusu yardım kararıyla ilgili Meclisten oy birliğiyle karar çıkmasını sağlayan Başkan Kaplan, "Yangının yaralarını hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize Düşeni Yapacağız"

Koçarlı Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında belediyeye ait bazı taşınmazların tahsis süreleri oy birliğiyle karara bağlanırken, ek gündem maddesi olarak yangın ve doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara yardımda bulunulması da görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağladığı yardım konusuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kaplan, "Ormanlarımızı hedef alan bölücü terör örgütü PKK'yı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Halihazırda devam eden yangınlar hepimizin ciğerini yaktı. Biz de Koçarlı Belediyesi olarak bütçemizin el verdiği ölçüde özellikle son dönemdeki yangından zarar gören yerlere ve afet bölgelerimize ayni yardımda bulunma kararı aldık. Hz. İbrahim'e su taşıyan karınca misali biz de öncelikli olarak yangının yaralarını sarmak için üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesileyle tekrardan yangından zarar gören yurttaşlarımıza ve hepimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu zor günlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma
Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
AZERBAYCAN YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ, TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bu görüntüleri izlemeye yürek dayanmaz! İşte Marmaris'in yangından önceki ve sonraki hali
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Bakan Pakdemirli, tahliyelerde yaşanan en büyük zorluğu paylaştı: Vatandaşları zorla ikna ediyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Haluk Levent Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kaplan'dan yangın bölgeleri için örnek dayanışma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 17:20:47. #1.16#

title