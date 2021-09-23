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Başkan Kaplan'dan öğrencilerin barınma sorununa çözüm desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Kaplan'dan öğrencilerin barınma sorununa çözüm desteği

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine çözüm sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladı.

ANKARA (İHA) - Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine çözüm sağlamak için her türlü desteğe hazır olduklarını açıkladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Koçarlı'da da öğrenim görecek öğrencilerin barınma sorununa kayıtsız kalmadı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu binasının bir an önce yıkılarak yerine yenisinin yapılması için Ankara'da da girişimlerini sıklaştıran Başkan Kaplan, ilçedeki barınma sorunu yaşayan öğrencilere de çözüm bulmak için belediye olarak her türlü katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

"İvedi bir şekilde çözüm üreteceğiz"

Belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarından öğrencilere sorunlarına çözüm bulabilmeleri adına kendileriyle iletişim kurmaları çağrısında bulunan Başkan Kaplan, "Koçarlı Belediyesi olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde ve Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerimizin, yaşadıkları barınma sorununa çözüm bulabilme adına gerek belediyemizle Devletimizin ilgili kurumları, gerek Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gerekse özek sektör eliyle her türlü katkı sağlamaya hazırız. İlçemizde barınma sorunu yaşayan değerli öğrencilerimizin, belediyemizle iletişime geçmeleri halinde sorunlarına ivedi bir şekilde çözüm üretmek için elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği sağlayacağız. Bu noktada ilçemizde barınma sorunu yaşayan değerli öğrencilerimizin belediyemizle doğrudan iletişime geçmelerini rica ediyor, yeni eğitim-öğretim sezonunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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