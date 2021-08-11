Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı

Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan 'Kent Müzesi' için Koçarlılıları eser bağışında bulunmaya davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak olan 'Kent Müzesi' için Koçarlılıları eser bağışında bulunmaya davet etti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eylül ayı sonu itibariyle Anıtlar Kurulu'ndan onay alınmasının ardından başlayacak olan Cihanoğlu Kulesi ve Konağı Restorasyon Projesi ile eş zamanlı olarak kent müzesi kurulması için de düğmeye bastı. Kurulacak müzede sergilenecek eserler için Koçarlıları eser bağışında bulunmaya davet eden Başkan Kaplan, "Koçarlı'mızın tarihine ışık tutacak olan yeni kuracağımız Kent Müzemiz için ilçemizde ya da dışarıda yaşayan tüm hemşerilerimizin bağışlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm hemşerilerimizin katkılarını bekliyoruz"

Başkan Kaplan, Koçarlı'nın turizm potansiyelini artırmasıyla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik canlılık kazandıracak olan Kent Müzesi ile yaptığı bağış çağrısında, "İlçemizin zengin tarihini ortaya çıkarmak, tanıtmak ve atalarımızın mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için belediyemiz himayesinde kent müzesi kurulacaktır. Bu noktada siz değerli hemşerilerimizin katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Aile büyüklerinizden kalan eserlerin müzemizde sergilenmesi bizleri de onurlandıracaktır. Bağışlayacağınız her eser için tutanak düzenlenecek ve eserler koruma altına alınacaktır. Bununla birlikte bağış yapan ailelerin isimlerini de sergilenen eserlerde göstereceğiz. Müzemiz için tüm hemşerilerimizin katkılarını bekliyor, şimdiden bağış konusunda gösterecekleri duyarlılık nedeniyle de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Üner Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Muslera Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Kaplan'dan kent müzesi için bağış çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:02:43. #1.15#

title