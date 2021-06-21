Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı
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Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı

Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçedeki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçedeki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kızılay'ın Hükümet Konağı bahçesinde kurduğu kan bağışı standına ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Ersin Tepeli, daire amirleri ve Sivil Toplum Kurulu temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette kan bağışının önemine vurgu yapan Başkan Kaplan, Koçarlılıları kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Ramazan Ayı ile birlikte tam kapanma günleri nedeniyle kan bağışında ciddi azalma yaşandı. Koçarlı'da Kızılay'ın mobil kan bağışına gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'nin kan tedarikçisi Kızılay'a bağış çağrısında bulunan Başkan Kaplan, kan veren duyarlı vatandaşlara da teşekkürlerini iletti. Kızılay yetkililerinden Koçarlıların kan bağışına olan ilgisiyle ilgili de bilgi almasının ardından açıklama yapan Başkan Kaplan, "Kızılay'ın başarılı çalışmalarının her zaman olduğu gibi yanındayız. Her zaman söylenegeldiği gibi kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğu bilinciyle bu konuda sağlıklı her bireyimizin duyarlı olması gerekiyor. Hayat kurtarılmasına vesile olan kan bağışı konusunda tüm hemşerilerimizi duyarlılığa davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı
Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı
Başkan Kaplan'dan kan bağışı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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