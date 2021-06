Başkan Kaplan'dan 'Cincin Karpuzu' için markalaşma hamlesi

Ünü Aydın ve ülke sınırlarını aşan Koçarlı'ya özgü doğal ve organik Cincin Karpuzu'nun hasadı başladı. Üretici Uysal Serindağ'ın tarlasında gerçekleşen hasat etkinliğine katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cincin Karpuzu'nun markalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarının sözünü verdi.

Tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretilen, aroması ve benzersiz lezzetiyle Ege Bölgesi'nin en meşhur karpuzu olan Cincin Karpuzu'nun hasadı başladı. Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, Meclis Üyeleri Bahri Erdel, Tuncer Sarı ve Necmi Çıblak, Cincin Muhtarı Ergün Erdoğan ve üreticilerle birlikte hasat etkinliğine katılan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yıllık ortama 3 bin ton üretim yapılan Cincin Karpuzu'nun coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunulacağını ve belediye olarak ürünün markalaşması için de gereken her türlü desteği vereceklerini belirtti. Vatandaşlara Cincin Karpuzu'nu güvenle tüketmelerini de tavsiye eden Başkan Kaplan, "Nasıl ki Dünya'nın en kaliteli çam fıstığı Koçarlı'mızda yetişiyorsa Dünya'nın en kaliteli karpuzları da Cincin'de yetişir" dedi.

Hasat etkinliğinde üreticilerden sezona ilişkin bilgi almasının ardından açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, "Cincin Mahallemiz tarihi derinliğiyle beraber son döneme baktığımızda karpuzuyla da önemli bir mahallemizdir. Türkiye'nin her tarafında Cincin Karpuzu adıyla ciddi bir alıcı kitlesi var. Her geçen yıl bu lezzeti tadan vatandaşımızlar artık özellikle Cincin Karpuzu istiyor. Geçen yıl karpuzumuzun bir kliple tanıtımını yaptık. Çok fazla tıklanma aldı ve ülkemizin her noktasına Cincin Karpuzu ismi bir marka olarak tanıtıldı. Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü deyişi tam da Cincin'i tarif etmektedir. Cincin, karpuzu, hayvancılığı, zeytininin yanında verimli Menderes Havzası'nın mümbit topraklarının bulunduğu bir bölgededir. Sadece karpuzla da geçiştiremeyiz. Koçarlı'mızın pamuğu ve zeytini de önemli ürünlerdendir. Nasıl ki Dünya'nın en kaliteli çam fıstığı bölgemizde yetişiyorsa Dünya'nın en kaliteli karpuzları da Cincin'de yetişir" ifadelerini kullandı.

"Markalaşması için destek vereceğiz"

Bölgeye yıllık ortama 30 milyon liralık gelir sağlayan Cincin Karpuzu'nun coğrafi işaret tescili başvurusuyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Başkan Kaplan, "Aydın ve bölge halkımızla birlikte bu karpuzumuzun gittiği her noktadaki insanlarımıza Cincin Karpuzu'nu hiç tereddütsüz alsınlar ve tadına baksınlar diyorum. Bu karpuzun lezzetini alanlar bir daha başka karpuzda bu aromayı ve tadı bulamayacaklar ve satıcılara ısrarla Cincin Karpuzu mu diye soracaklardır. Marka olmak da çok önemlidir. Patent ile alakalı olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz de bir çalışma başlatmayı planlıyorlar. Bizler de Koçarlı Belediyesi olarak marka tescili ve patent alması noktasındaki her türlü desteği vereceğiz. Yapacağımız festivallere karpuzu da katarak tanıtımına vesile olacağız. Karpuzun üretiminde emeği geçen tüm çiftçi ve üreticilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Koçarlı'nın tanıtımına Cincin üzerinden katkı sundukları ve kuraklık yaşanan bu dönemde su tasarrufu yaparak üretim yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Genetiği oynanmamış karpuz üretiyoruz"

Bu yıl Cincin'de 800 dönüm karpuz ekildiğini söyleyen Muhtar Ergün Erdoğan, "Bundan 15 gün önce ilk kesimi gerçekleştirdik. Hasadımız tüm hızıyla devam ediyor. Alıcılar da çoğalmaya başladı. Bu zahmetli bir iştir. Sabah 5'ten gece 1'e kadar toplanıyor. Ekiminden biçimine kadar zahmet verdiğimiz Cincin Karpuzu'nun daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Köyümüzde bu yıl 40 hane karpuz ekimi yapıyor. Başkanımızın da desteğiyle yapılacak festivallerde yöresel tarım ürünleri alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Arazinde hasat yapılan ve 33 yıldır karpuz üretimi yaptığını söyleyen Üretici Uysal Serindağ, "Şu anda karpuzun fiyatı tarlada 1 lira. Bu sene verim gayet güzel. 150 dönüm arazimde karpuz yetiştiriciliği yapıyorum. Köyümüzde üretilen karpuz, Denizli, Afyon ile birlikte Kuşadası, Bodrum gibi turistik yerlere de gidiyor. Ben 12 yıl önce İran'a bile karpuz gönderdim. Cincin'de kabak aşısı hiç yok. Genetiği oynanmamış saf karpuz olarak üretiyoruz. Vatandaş da çekirdek karpuzun artık bilincinde. Günlük 70-80 ton karpuz çıkartıyoruz" dedi.

"Hasat Eylül sonuna kadar sürüyor"

Cincin'de yıllık ortalama 750-900 dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını söyleyen Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Örnek ise yaptığı açıklamada, "Cincin Karpuzu kendine has tadı sayesinde marka olmuş bir karpuzdur. Dekarda ortalama 4-5 ton karpuz üretimi yapılıyor. Mart ayının sonuna doğru ekim başlıyor ve 3 aylık süre sonunda hasat olgunluğuna ulaşıyor. Hasadımız Ağustos-Eylül sonuna kadar devam ediyor. Yıllık 3 bin ton karpuz üretimi yapılıyor" diye konuştu. Cincin Karpuzu üretimine aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile birlikte 30 yıl önce başladığını söyleyen Üretici Turgay Gümüş ise yaptığı açıklamada, "30 yıl önce Başkanımız ziraat mühendisi iken kendisiyle tarlalarda çok gezdik. 35 yıldır karpuz üretimiyle uğraşıyoruz. Kabak aşısı ekmiyoruz, verimlerimiz de gayet iyi. Kabak aşısı biraz daha koyu olur, bizim Cincin Karpuzu ise içi geçse bile biraz pembemsi olur, bayrak renginde olmaz. Ağızda lokum gibi dağılır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Kaplan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Örnek, meclis üyeleri, Muhtar Erdoğan ve üreticilerle birlikte karpuz hasadı yaptı. Geçtiğimiz yıl Koçarlı Belediyesi'nin destekleriyle video klip çekilen 'Cincin Karpuzu' türküsüyle büyük beğeni toplayan yöresel sanatçı Eşref Gülpınar da renk kattığı hasat etkinliği, katılımcılara karpuz ikramında bulunulmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı