Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
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Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa

Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hocası, Milli Mücadele döneminde kurduğu Ayyıldız Çetesi ile bağımsızlık mücadelesine katılan 'Sarıklı Mücahidi' olarak bilinen Konyalı Hacı Ahmed Hocaefendi'nin Cihanoğlu Camii'ndeki mezarında bakım çalışması...

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hocası, Milli Mücadele döneminde kurduğu Ayyıldız Çetesi ile bağımsızlık mücadelesine katılan 'Sarıklı Mücahidi' olarak bilinen Konyalı Hacı Ahmed Hocaefendi'nin Cihanoğlu Camii'ndeki mezarında bakım çalışması yapacaklarını açıkladı.

Beraberindeki Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Cihanoğlu Kulesi ve Konağı restorasyonu projesi kapsamında incelemelerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Cihanoğlu Camii içerisindeki tarihi mezarlıkta da düzenleme yapılmasıyla ilgili çalışma başlatacaklarını belirtti.

Tarihi mezarlıkta medfun bulunan Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hocası, 'Ayyıldız Çetesi'nin Sarıklı Mücahidi' namıyla bilinen Müderris Konyalı Hacı Ahmet Hocaefendi'nin mezarlığına da özel ilgi gösteren Başkan Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Aydın Arkeoloji Müzesi'nden de destek alınarak mezarlığı düzenleme ve yenilemeden geçireceklerini kaydetti.

"Adnan Menderes'in hocasına vefamızı göstereceğiz"

Konuyla ilgili açıklamasında İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen ilk kahramanlardan olan Merhum Başbakan Adnan Menderes'in Milli Mücadele Dönemi'nde kurduğu Ayyıldız Çetesi'nin Sarıklı Mücahidi Müderris Konyalı Hacı Ahmed Hocaefendi'nin, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde onlarca kişiyi eğittiğini belirten Başkan Kaplan, "Merhum Hocamız, ömrünün dörtte üçünü Koçarlı'da eğitim-öğretime adamasıyla biliniyor. Cihanoğlu Camii'ndeki tarihi mezarlıktaki yattığı yerde bulunan mezartaşında da yazdığı üzere, 'Memleketin hayır işlerinde önderlik ve yurtseverlikle tanınan ve bir çok alimler yetiştiren' Merhum Ahmet Hocaefendi'ye biz de vefamızı göstereceğiz. Ebedi istirahatgahında tarihi dokuya uygun bir düzenleme için çalışma başlatma kararı aldık. Gerekli desteği sağlamamızın ardından Cihanoğlu Kule ve Konağımızın Restorasyon Projesi ile eş zamanlı olarak düzenleme yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Ecdadımıza yakışır bir hal olacak"

Merhum Hacı Ahmed Hocaefendi'ye gereken vefayı göstermelerinde kendilerine destek sağlayacak olan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Tuncer ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yıldız'a teşekkür eden Başkan Kaplan, "Bu mümtaz şahsiyete, gerekli itibar ve önemin gösterilmesi için mezarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünerek en kısa zamanda bir proje geliştireceğiz. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Aydın Arkeoloji Müzesi'nin desteği ve belediyemizin işbirliğiyle proje uygulamasının yanında çevre düzenlemesini de sağlamayı planlıyoruz. Proje tamamlandığında Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in hocasının bulunduğu tarihi mezarlık da ecdadımıza yakışır bir hal alacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa
Başkan Kaplan'dan, Adnan Menderes'in hocasına vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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