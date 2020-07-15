Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:33

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında şu ifadelere yer verdi; "FETÖ/PDY terör örgütü tarafından, devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında; darbeye karşı milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğini, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimini bertaraf etmiş, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde dosta, düşmana ve bütün dünyaya vereceğimiz mesaj şudur; Ülkemizin birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine Büyük Türk Milleti olarak asla taviz vermeyeceğiz, bu hain odaklar amaçlarına kesinlikle ulaşamayacaktır. Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin geleceği için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden Rabbim razı olsun, bizleri de onları şefaatine nail eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza şükran ve minnetlerimi sunuyorum" - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu Magazin
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti 3. Sayfa
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 3. Sayfa
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Ringlere geri dönen efsane boksör Mike Tyson, 31 kilo verdi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Reynmen Ozan Güven Demet Akalın
Spor Falcao Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Başkan Kaplan'dan 15 Temmuz mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 00:50:59. #1.14#
title