Başkan Kaplan, "27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır"
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Başkan Kaplan, "27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır"

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan,
27.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:43

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, "27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısı ile demokrasinin başkenti kabul ettiğimiz merhum Başvekil Adnan Menderes'in ilçesi Koçarlı olarak üzüntümüzü ve demokrasiye vurulan darbeleri lanetlediğimizi belirtmek isteriz. Demokrasi tarihimizin kara lekelerinden olan 27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmış, vatan ve millet sevdalısı merhum demokrasi şehidi başvekilimiz Adnan Menderes'in halkın oylarıyla kurduğu meşru iktidarı yok etmişlerdir. Genel Kurmay Cemal Gürsel imzasıyla başlatılan 27 Mayıs darbesi tarihimize asla unutulmayacak bir utanç olarak yerini aldı. Kurucu Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete armağan ettiği milletimizin iradesine teslim ettiği demokratik Türkiye Cumhuriyet'i fiili olarak olmasa da fikren yok edilmeye çalışılmıştır. Halkın iradesi yok sayılmış Milli kazanım olan Cumhuriyetimizin hediyesi seçme ve seçilme hakkına postalların vesayetiyle darbe vurulmuştur. Tabi ki bunun hem içeriden hem dışarıdan destekleyenleri vardı. Tarih boyunca kurulmuş hiçbir Türk Devleti yok ki hile ve iç karışıklarla yıkılmamış olsun. Aynı zihniyetin tükenmemiş tohumlarının nifak zihniyeti ve hain ihanetleri ile bu darbe sürecine de destek vermiştir. Yapılan darbe sonrası ise vesayete hakim olan siyasi odakların merhum Başvekilimizin halkın gönlünde oluşturduğu sevgi hasebiyle kurgulu askeri mahkemelerce idam kararı verilerek durdurulmaya ve susturulmaya çalışılmıştır. Aziz Milletimiz elbette bu kirli oyunlara boyun eğmemiş ve sevdikleri demokrasiden ve kutlu Cumhuriyetinden vazgeçmemiştir. Tüm iradesini de İstiklal Harbi sonrası olduğu gibi hep bu yönde istikamete tutmuştur. Şahsım Nedim Kaplan başta olmak üzere Koçarlı ilçemiz ve Belediyemiz olarak tüm hemşerilerimle birlikte Merhum Başvekil Menderes'in ilçesi olarak demokrasinin mutlak savunucusu olduğumuzu ve bu vesayet ve zihniyetin kalkışacağı her tür dış mihrakların da desteğiyle kalkışacağı demokrasimize gölge düşürecek darbelerin ve girişimlerinin karşısında olacağız. Hiçbir güç bizi bu ulvi görevimizden alıkoyamayacaktır. Darbelerin ve destekçilerinin ülkemize ve Milletimize verdiği zararı en çok ilçesinde yetişen evladını Başvekilini demokrasimize şehit vermiş Koçarlı ilçemiz bilmektedir. Bu üzüntü ve hissiyatla belirtmek isterim ki; merhum Menderes'in önce hatıralarında belirttiği özlemi olan Çine Çayı'nın kenarında salkım söğütlerin altında uzanıp mavi gökyüzünü izleme hayalini gerçekleştirmek ve aşık olduğu demokrasinin uğrunda mücadele edip özlemini yaşatmak isteyen bir Koçarlı inşa edeceğimize söz veriyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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