Başkan Kanar Göreve Başladı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, 62 ve 63. Dönem Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'dan görevi devraldı.

Törene; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebih Algan, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni görevine Adnan Menderes Meydanı'nda kurban keserek başlayan Mustafakemalpaşa'nın 46. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkanlık odasında yapılan devir teslim töreninde hizmet çıtasını yükselteceklerini söyledi.

"Tek gayemiz çalışmak"

Değişim ve dönüşümün hayatın her aşamasında var olduğunu dile getiren Başkan Kanar; "Bizler için heyecanlı ve güzel bir gün. Cumhur İttifakı olarak seçim sürecinde çok çalıştık. Projelerimizi halkımıza en iyi şekilde anlattık ve bu teveccühü kazandık. Bundan sonra tüm Mustafakemalpaşalıların belediye başkanıyım. Seçimler bitti, kırgınlıklar geride kaldı. Şimdi projelerimizi hayata geçirme vakti geldi. Bir tek gayemiz var; o da çalışmak. Beytül- mal'a sahip çıktığımız sürece halkımız bize teveccüh göstermeye devam edecektir. Hizmet çıtasını yüksek bir noktadan alıyoruz ve inşallah 5 yıl sonra bu çıtayı hep birlikte daha ileriye taşımız olacağız. Yeni dönemde kadrolarımızla Mustafakemalpaşa'ya çağ atlatacağız. Seçim sürecinde bana ve ekibime destek veren teşkilatımıza, İl Başkanımız Ayhan Salman'a, Bursa Milletvekillerimiz Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Esgin'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Hizmet sürecek"

2009-2019 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevi yapan Sadi Kurtulan ise Mustafakemalpaşa'da AK belediyeciliğin bu dönemde Mehmet Kanar liderliğinde süreceğini kaydetti.

Belediye Başkanlığı rozetini yeni başkan Mehmet Kanar'a takan Kurtulan;"10 yıl boyunca şehrimizde değişim ve dönüşümü gerçekleştirmeye çalıştık. 2019'dan sonrada aynı hızla daha güzel hizmetleri Mehmet Kanar kardeşimiz ve ekibi hayata geçirecektir. Gençlik Merkezi'nden Kirmasti Rekreasyon Projesi'ne kadar yapımı için birçok emek verdiğimiz projelerin tamamlanacağına inanıyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de konuşmasında, Mustafakemalpaşa'nın daha iyi yerlere gelmesi için birlikte çaba göstereceklerini belirterek;"Bizlerde projelerimizin Ankara ayağını her zaman yakından takip edeceğiz" dedi.

Törenin ardından Belediye Başkanı Mehmet Kanar tebrikleri kabul etti. - BURSA

Kaynak: İHA