Başkan Kanar'dan 27 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Kanar'dan 27 Mayıs mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak giren 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü münesebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kanar'dan 27 Mayıs mesajı
27.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:38

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak giren 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü münesebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kanar mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin birçok yerinde, parklarında, caddelerinde ve meydanlarında bu isim bizi o malum tarihe ve o tarih etrafında oluşan demokrasi ve özgürlükler mücadelemize götürmektedir. 27 Mayıs 1960 Cumhuriyet tarihinin ilk darbe girişiminin adıdır. O günlerin ıstırabını, savunmalarını tekrar tekrar okurken karşımıza çıkan sonuç şunu göstermektedir: Bu güzel ülkenin başı hep ağrıtılmıştır ve ağrıtılmaktadır. 1960 sonrası her 10 yılda bir tecrübe ettiğimiz bu aymazlık her seferinde bu aziz millet tarafından ret edilmiş ve bu girişimde bulunanları tarihin çöplüğüne göndermiştir. Kahramanlarını ise burada olduğu gibi meydanlarında caddelerinde ve bulvarlarında ölümsüzleştirmiştir.

Bu gün Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam edenlerin isimleri dahi unutulmuşken, Adnan Menderes dendiğinde, Turgut Özal dendiğinde, Necmettin Erbakan ve Tayyip Erdoğan dendiğinde aklınıza "ezan" "mücadele" ve "savunan adam" gibi kavramlar gelmektedir. En son 15 Temmuz 2016 da böyle bir işe teşebbüs edildiğinde 1950'lerin "yeter söz milletindir" diyen halkı, çıplak elleriyle tankları durduracak milli ve demokratik bir olgunluğa ulaşmış ve Gazi Mustafa Kemal'in şu sözüyle cevap vermiştir: Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir…

Bundan 60 yıl önce merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idama götüren süreçte hangi sözler dolaşıma sokulduysa ve hangi hassas yaralarımız kaşındıysa, pek değişmeden bugüne kadar gelinmiştir. Etnik ayrışmalar, ideolojik kavgalar, milli ve manevi değerler gibi hassasiyetlerimiz üzerinden bizi kavgaya tutuşturmak ve bu sun'i kaoslarla Türkiye'nin gelecek on yıllarını çalmak istemektedirler. Oysa bu ülkenin heba edilecek bir güne dahi tahammülü yoktur. Bu pandemi günlerinde dünya kırılıp geçerken, sağlık alanında gösterdiğimiz performans herkesin malumudur. Öte yandan, yerli savunma sanayimizin uluslararası dengeleri nasıl değiştirdiğini en iyi uykuları kaçanlar bilir. 15 Temmuz gibi büyük bir badireden çıkmış bu ülkenin, bunları yapıyor olmakla beraber uluslararası bir güç haline gelmesi, şer odaklarını kışkırtmaktadır. Darbe ve darbe girişimlerinin arkasında işte hep bu güçler vardır. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum". - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Haber
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Bu görüntüler tarih oluyor! Koronavirüs sebebiyle yaz tatili alışkanlıklarımız değişecek
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Alzheimer hastası yaşlı adam av tüfeği ile oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, 'Yapmayın eşim beni boşar' diye yalvardı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala ceza yiyen adam, "Yapmayın eşim beni boşar" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes Alparslan Türkeş Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Mfö Ali Uğur Kenan Doğulu Yeliz Yeşilmen
Spor Arda Turan Ergin Ataman Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Bursa Twitter Survivor
Şu an buradasınız: Başkan Kanar'dan 27 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:38:46. #1.15#
title