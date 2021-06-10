Başkan kan verdi
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Başkan kan verdi

Başkan kan verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kızılay'a kan bağışında bulundu. "Kan bağışı hayat kurtarır" ifadesini kullanan Başkan Bayram Öztürk, Taşova Belediyesi personeline de kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.

Kızılay'ın kan bağışı aracı Taşova Merkez Camisi önüne gelerek, gün boyu kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlara hizmet verdi. Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Kızılay görevlileri ve gönüllülerden oluşan grup, kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı oldu.

Ardından Başkan Bayram Öztürk kan bağışı aracına geçti. Böylece ilk kan bağışını Belediye Başkan Bayram Öztürk yaptı. "Kan bağışı hayat kurtarır" ifadesini kullanan Başkan Bayram Öztürk, "Kızılay tarafından başlatılan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmekte olan hemşerimiz Nilgün Darıcı için kan bağışında bulunduk. Duyarlı davranan Taşova halkına teşekkür ediyoruz. 18 ile 65 yaş arası herhangi bir sağlık problemi olmayan herkesi bağışa davet ediyoruz" dedi.

Kan bağışının ardından Başkan Öztürk, Kızılay'ın çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti. - AMASYA

Başkan kan verdi
Başkan kan verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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