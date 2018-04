Başkan Kamil Saraçoğlu: Türkiye İçin Kütahya Üretmek Zorunda

Kütahya'da sanayinin hızla geliştiğini, OSB'lerdeki doluluk oranlarının umut verici olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke olabilmesi için Kütahya'nın da üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Kütahya'nın yatırım için tercih edilebilir önemli bir il olduğuna da değinen Başkan Saraçoğlu, "2004 yılında yüzde 10 doluluk oranı ile 600 çalışana sahip olan OSB bugün yüzde 90 doluluk oranının üzerinde olup çalışan sayısı 7 bin 500'ün üzerindedir. 4 parselin dışında tahsis edeceğimiz başka bir parselimiz yok. 2. OSB'de son gelen firmayla beraber yüzde 85 doluluk oranına ulaşacak. Öte yandan Altıntaş Zafer OSB'nin izinleri de alındı. İl merkezi ve ilçelerimizdeki OSB'leri düşündüğümüz zaman Kütahya'nın sanayi konusunda ivme kazandığını hep birlikte görüyoruz. Bu gelişim Kütahya için yeterli değil. 7,4 büyüme rakamına ulaşan Türkiye için Kütahya'nın daha çok çalışması lazım. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız her yıl yeni projeler üretmeleri. Türkiye ve Kütahya'da her yıl yeni fabrika temelleri atılabilmeli. Bu konuda iş adamlarımızın yolunu açma konusunda yerel yönetimler olarak her zaman yanınızdayız. Türkiye üretmek zorunda, üretirsek söz sahibi oluruz. Türkiye'nin söz sahibi olması için Kütahya'nın da katkı vermesi gerekiyor. Geçmiş dönemlerde bunu başardık, yine başarabiliriz" şeklinde konuştu. (EFE) - KÜTAHYA