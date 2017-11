Başkan Kamil Saraçoğlu: Eğitime Yapılan Yatırım, Geleceğe Yapılan Yatırımdır

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu okul ziyaretlerini sürdürüyor. Her fırsatta öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Saraçoğlu, Okul ziyaretleri kapsamında İsmet İnönü Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Ziyarette Okul müdüründen okul hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu daha sonra öğrenciler ile bir araya geldi.



Başkan Saraçoğlu, "Eğitime önem veriyoruz ve eğitim kurumlarımızı ziyaret ediyoruz. Sizler bu şehrin bu ülkenin geleceğini oluşturacaksınız. Sizlerin bilinçli birer birey olmanız okulda aldığınız eğitimler ile başlıyor. O yüzden öğretmenlerinizden gelişiminize destek olacak, sizlere uygun olan kitap önerileri alın ve her gün kitap okuyun. Kitap okumak sizlerin ufkunu genişletecektir. Hayata karşı bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olacaktır. Her kelime her sözcük sizi daha iyi eğitir. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" diye konuştu.



Daha sonra öğrenciler in merak ettiği soruları cevaplandıran Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu toplantı sonrası öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (EFE) - KÜTAHYA