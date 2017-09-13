Başkan Kamil Saraçoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi'ni Tanıttı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında" "Kent Ekonomilerine Katkı" dalında Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı.



Ankara ATO Congresium'da yapılan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısında Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen 2017 yılı 6. Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında, 'Kent ekonomilerine katkı' dalında iller bazında birinci olan 'İş Geliştirme Merkezi Projesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıttı.



"Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi"



Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi ile ilgili yapılan açıklamada, Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezinin girişimcilere tam destek vererek yüzde 84 doluluk oranıyla çalışmalarına devam etmekte olduğu, bu güne kadar; Girişimci/firma başvuru sayısının 155, kabul edilen başvuru sayısının 100, reddedilen başvuru sayısının 55, mezun olan firma sayısının 31, İŞGEM sayesinde oluşturulan istihdamın ise 387 olduğu belirtildi.



2017 yılı faaliyet döneminde 8 girişimcinin KOSGEB Girişimcilik Destek Programına başvurduğunu söyleyen yetkililer, "Kadın İş Geliştirme Merkezi ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamıştır. Kütahya İş Geliştirme Merkezi İŞGEM'ler derneğine üyedir. Her yıl düzenlenen İŞGEM'ler zirvesine katılmakta, diğer İŞGEM'lerle beraber işbirliği yapmakta ve sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktadır. Bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların destek mekanizmalarını takip ediyor, ayrıca bankaların cazip kredileri hakkında da bilgilendirmeler yapılıyor. Diğer İŞGEM'lerdeki girişimcilerle pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde görüşmeler düzenlemektedir. İşletici şirket tarafından İŞGEM de yer alan girişimcilere ücretsiz ya da cüzi bir katılım bedeli ile yurtiçi fuarlara katılım imkanı sunulmaktadır. Yurt içi fuarlarında bazı girişimcilerimize (fuar katılım standartlarına uygun) stant açma imkanı verilerek ve fuar masrafları karşılanarak (yol, konaklama, yemek ) katılımları sağlanmıştır. Ayrıca yine İşletici şirket tarafından Girişimcilere Pazar bulma konusunda doğrudan destek verilmektedir. Aynı zamanda İŞGEM de yer alan girişimcilerin genel giderlerini azaltmalarını sağlamak için girişimcilere internet, telefon, fax gibi büro hizmetlerini ücretsiz olarak kullanma imkanı sunulmaktadır" şeklinde açıklamalarda bulundular. (EFE) - KÜTAHYA