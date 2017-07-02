Başkan Kamil Saraçoğlu: Balkan Coğrafyasıyla Gönül Bağımız Asla Kopmayacak
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Balkan coğrafyasıyla gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını ve kopmayacağını belirtti.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Balkan coğrafyasıyla gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını ve kopmayacağını belirtti.
Çayca Köyü Bosna Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Pita ( Börek) Şenliğinde konuşan Başkan Saraçoğlu, "Balkan coğrafyası denilince insanın yüreği burkuluyor. Keşke oralarda kalsaydık, keşke oralara sahip çıkabilseydik ve göçler yaşanmasaydı, oralar da bizim toprağımız olsaydı. Gönüllerimiz, bütün sevgilerimiz o topraklarda. Balkanlar'a gittiğimizde o coğrafyada sanki kendi ülkemize, kendi şehrimize gitmiş gibi bir his uyanıyor bizlerde. Oradaki ecdadın yapmış olduğu camiler, medreseler, köprüler, okullar sanki Anadolu şehrinde dolaşıyormuş hissi veriyor. Bu yüzden o gönül bağımız hiçbir zaman kopmadı. Çok acılar çektik. Aynı acıların bir daha çekilmemesini temenni ediyorum. Sadece bu coğrafyada değil, tüm Ortadoğu coğrafyasında, İslam coğrafyasında Türkiye'ye karşı beslenen ümidi yitirmemiz gerekiyor, o tutuşan alevin, umudun büyüyerek gelişmesini diliyorum. O meşalelerden biri de Kütahya'da, Çayca'da onu da biliyorum" ifadelerini kullandı.(EFE) - KÜTAHYA