Başkan Kamil Saraçoğlu: "15 Temmuz'u Unutmadık, Unutmayacağız ve Asla Unutturmayacağız"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız" dedi.

15 Temmuz'un, bir milletin yeniden dirilişi için verdiği mücadelenin adı olduğunu belirten Başkan Saraçoğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bundan 2 yıl önce gerek dış güçler, gerekse FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu o karanlık gecede vatandaşlarımız kendilerini tankların, silahların önüne siper etti. Rabbim onlardan razı olsun. Bunun yanında 250 şehidimizi unutmak mümkün değil. Ülkemizi ve demokrasiyi koruma adına canlarını ortaya koyup şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabrı cemil diliyorum, böyle evlatlar yetiştirdikleri için ne kadar övünseler azdır. Şehitlerimize ve yakınlarına çok şey borçluyuz. Hain kalkışmanın yaşandığı o gecede canlarını ortaya koyup gazi olan tüm gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve yakınlarının her zaman yanlarındayız.15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diye konuştu. (EFE) - KÜTAHYA