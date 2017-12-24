Başkan Kalın Yılın Yerel Yöneticisi Seçildi

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen 'Yılın Yerel Yöneticileri Belirleniyor' anketi kapsamında yönetim ve kurumsal belediyecilik kategorisinde Seyetgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın yılın yerel yöneticisi seçildi.



Kayseri'de gerçekleşen törende ödülünü alan Başkan Kalın, yaptığı açıklamada yapılanma ve kurumsal çalışmalar ile yerel yönetici seçildiklerini ifade etti. Kalın, "Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile hedefimizi büyük tuttuk ve bu başarıya hep birlikte imza attık. Kayseri'de gerçekleşen törende aldığımız ödül, kürek tutan ellerden, kalem tutan ellere hepimize tüm ilçemize hayırlı olsun. 'Milletimize efendi değil, hizmetkar olmak için' vatandaşlarımızında desteği ile önemli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR