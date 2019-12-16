Başkan Kalaycı U-14 takımını tebrik etti

16.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:43

2019-2020 futbol sezonu Karaman U-14 liginde şampiyon olan Karaman Belediye Spor, ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Dün (15 Aralık 2019 Pazar) oynanan Karaman Belediye Spor - Kepez Belediye Spor maçının devre arasında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı şampiyon olan takımı tebrik etti.

Başkan Kalaycı, futbolcuları primle ödüllendirerek Mart ayında Türkiye Şampiyonası gruplarında oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler