Başkan Kalaycı U-14 takımını tebrik etti
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Başkan Kalaycı U-14 takımını tebrik etti

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, U-14 liginde şampiyon olan Karaman Belediye Spor oyuncularını tebrik ederek, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

16.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:43
Başkan Kalaycı U-14 takımını tebrik etti

2019-2020 sezonu U-14 liginde şampiyon olan Karaman Belediye , ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek. Dün (15 Aralık 2019 Pazar) oynanan Karaman Belediye - Kepez Belediye Spor maçının devre arasında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı şampiyon olan takımı tebrik etti.

Başkan Kalaycı, futbolcuları primle ödüllendirerek Mart ayında Türkiye Şampiyonası gruplarında oynayacakları karşılaşmalarda başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
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