Başkan Kalaycı'nın Babalar Günü mesajı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, babalar günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında örf ve adetlerimizde babanın bir evin direği ve ailenin dayanak noktası olduğunu belirtti.

Aile mutluluğunu sağlayabilmek için her türlü fedakarlığı gösteren değerli babaların yılda bir gün değil her an saygıyla ve sevgiyle anılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Onlara yalnızca babalar gününde değil, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima hissettirmeli ve hayır dualarını almalıyız. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA