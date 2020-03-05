Başkan Kalaycı altyapı çalışmalarını inceledi

05.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:36

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentte devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Kalaycı, 2. organize sanayi yolunda çalışmaları devam eden kanalizasyon hattında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Şehrin altyapısına büyük önem verdiklerini belirten Kalaycı, altyapı sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar çerçevesinde büyük yatırımların yapıldığını aktardı.



2. organize sanayi yolunda yeni çevre yolunun geçtiği noktada 500 ve 600'lük borularla kanalizasyon hattı çalışması başlattıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Atayurt, Mobilyacılar sitesi ve Tekmersan'a hitap edecek olan bu altyapı çalışması Ereğli yolundaki hatla birleşecek. Önem verdiğimiz bir diğer çalışma da yağmur suyu deşarj hattını şehrin uzak bir noktasına taşımak. Güdümen yolunda geçekleştirilen bu çalışmayla şehrin birçok bölgesinden gelen yağmur suları daha rahat bir şekilde deşarj edilecek. Özellikle alçak kesimlerde kalan bölgelerde taşmalara neden olan sorunun, yapımına başlanan yağmur suyu kollektör hattıyla çözüm bulmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: AA