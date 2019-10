Başkan Kahraman'dan, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

10.10.2019 11:11

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, yaptığı yazılı açıklama ile 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdikleri, bu operasyona güvenlik korucuları olarak gönüllü katılmak istediklerini söyledi.



'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini, bu operasyona güvenlik korucuları olarak gönüllü katılmak istediklerini söyleyen Başkan Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli güvenliğinin gereği olarak ve ticari hayatının ana damarlarını ve boru hatlarını güvenceye almak; dindaşlarını, soydaşlarını ve bölge halkını terör örgütlerinin ve barbar ABD'nin hegemonyasından kurtarmak için, yaklaşan 3. Dünya savaşına, sınır ötesinde güvenlik bariyerleri oluşturmak için 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapmak zorunda kalmıştır. Bugüne kadar sıcak çatışma olmadan diplomasinin tüm kanallarını kullanarak sorunları çözmeye çalışan Türkiye'nin muhatapları sorumluluklarını yerine getirmemiş, tüm kapıları kapatmıştır" dedi.



"Tek ve son seçeneğimiz sıcak çatışmadır"



Başkan Kahraman, "Bugünden itibaren Mehmetçiğimizin ve Peygamber ocağı olarak tanımladığımız gözbebeğimiz ordumuzun havada karada ve denizde seferde olduğu bilinciyle; siyasi hesaplarımızı, hırslarımızı, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak, vatandaşlık bilinci ve olgunluğuyla yurt içinde sükunetin sağlanmasında her türlü katkıyı sergilemeliyiz. Bu günden itibaren hain terör örgütlerinin yurtiçinde bulunan sempatizanları, üyeleri, etki ajanları, militanları, uyuyan hücreleri ve her türlü organları; orman yangınları, kundaklamalar, sokaklarda kışkırtıcı davranışlar, parti binalarına saldırılar, siyasi suikastler, hassasiyetleri kaşıyıcı davranış ve saldırılar, sosyal medyada yanıltıcı ve yanlış paylaşımlar gibi pek çok hain faaliyetle toplumu tahrik etmeye, iç karışıklık ve hatta iç çatışma ortamını hazırlamaya gayret gösterebileceklerdir. Hepimiz bu tip durumlara hazırlıklı olup, yetkili, güvenilir ve resmi makamların beyanatlarını esas alarak yurt içindeki sükuneti sağlamalıyız. Hepimiz birer istihbarat elemanı gibi şüpheli görülen her türlü şahıs, olay, paylaşım gibi olgularda ilgili makamlara ihbarlarımızı yapmalıyız. Toplumu hareketlendirmeye yönelik olarak şehrimizin kalabalık meydanlarında harekete geçmesi muhtemel provokatörlere karşı uyanık olmalıyız. Unutmayalım ki; doların yeri dolar ama, vatanın yeri dolmaz. Hiç bir hesabın insanın memleketinden, devletinden daha kıymetli olmadığına inanıyoruz. Agah olalım kardeşlerim. Zira başka Türkiye yok. Bu Necip Millet Çanakkale'de, 15 Temmuz'da ne kadar kahraman bir millet olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi Kahraman Ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey ümmetçe tek yumruk olmaktır. Kudreti sonsuz Rabbimiz, ümmetin ümidi olan kadirşinas, Alicenap bu kahraman necip milleti her türlü dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Gazamız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA