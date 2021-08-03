Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracattaki hızını artırmaya devam ediyor"
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Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracattaki hızını artırmaya devam ediyor"

Başkan Kağnıcı: 'Konya, ihracattaki hızını artırmaya devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılının Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılının Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar gerçekleşti. Temmuz ayında şehrimiz Konya yüzde 8,69 artışla 210,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ihracatın 200 milyar doları aştığını belirterek, "Ocak -Temmuz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara ulaştı. Salgın öncesindeki 2019 Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 16,4 artış kaydetmiştir. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz, 268,2 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret açığımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 milyar dolara gerilemiştir. Geçirdiğimiz sıkıntılı günlere rağmen, şehrimizin ihracatı da devam etmiştir. Temmuz ayında şehrimiz Konya yüzde 8,69 artışla 210,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. İlk 7 ayda ihracatımız yüzde 44,11 artarak 1,685 milyar dolara ulaşmıştır. Açıklanan rakamlarla birlikte moral ve motivasyonumuz artmıştır. Bu kötü günleri de geride bırakarak ülkemizin yarınları yeniden yeşerecektir. Sanayici ve iş adamlarımız her şeye rağmen üretmeye ve ülke ekonomisine katkı vermeye artırmıştır. Şehrimiz, önümüzdeki aylarda da ihracat oranını artırmayı sürdürecektir. Ülkesi ve şehri için çalışan, tüm sanayicilerimizi, işadamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Kağnıcı: "Konya, ihracattaki hızını artırmaya devam ediyor" - Haberler Ekonomi
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