Başkan Kağnıcı, ikinci 500'deki Konyalı firmaları tebrik etti
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Başkan Kağnıcı, ikinci 500'deki Konyalı firmaları tebrik etti

Başkan Kağnıcı, ikinci 500'deki Konyalı firmaları tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Konyalı firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konyalı 14 firma yer aldı. Firmaları tebrik eden MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, "Konya, küresel salgına rağmen üreten ve üretmeyi seven, ihracatını sürekli artıran bir şehirdir. Konyalı sanayicilerimiz, ülkesini ve şehrini büyütmek için daha çok üretmeye devam etmiştir. Açıklanan ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan Konya firmaları içerisinde üyemizin de yer alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu listesinde Konya 22 firması ile yer almış oldu. Şehrimizin sanayici ve işadamları önümüzdeki yıllarda daha da üst sıralarda yerini alacaktır. Konya, 2021 yılında da ülke ekonomisinin ciddi katkı sağlamaya devam edecektir" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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