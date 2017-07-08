Başkan Kafaoğlu'dan Genç Çifte Nikah Sürprizi

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Altıeylül Nikah salonunda evlenen Esra ve Süleyman çiftine sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.



7.7.2017 günün özel bir gün olması ve nikahlarda akıllarda kalması için genç çiftler bugüne özel ilgi gösterdi. Altıeylül Belediyesi Nikah Salonu yoğun günlerinden birini yaşadı.



Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da bu özel günde yoğun programından fırsat bularak Esra Erol ile Süleyman Emek çiftinin nikahını kıydı, gençleri tebrik etti. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kafaoğlu evlilik cüzdanını Esra Erol'a takdim ederken, Süleyman Emek'e de Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.



Genç çiftler önemli bir günü seçerken nikahlarını kıymak için karşılarında Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Başkan Zekai Kafaoğlu "Ben her zaman diyorum çat kapı yapar gelir sizi ziyaret ederim, çat kapı yapar yemeğinizi misafir olurum, çat kapı yapar düğününüze gelirim, çat kapı yapar nikahınızı kıyarım. Siz nikahınızı memurun kıyacağını bekliyordunuz ama ben size sürpriz yaptım. Gençler gün olarak önemli olan bu özel güne rağbet gösteriyorlar. Nikah salonumuz bugün diğer günlere göre daha çok gencin mutluluğuna şahit oluyor. Ben de sizleri tebrik ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - BALIKESİR