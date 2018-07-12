Başkan Kafaoğlu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kafaoğlu, Bandırma Beyaz Masa'da gerçekleşen toplantıda, basın mensuplarına çalışmalarını anlattı.

Balıkesir'in büyükşehir olmasının ardından hizmet coğrafyasının genişlediğini, insanların gönlünü kazanmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Yollar, hastaneler, inşaatlar, havaalanları, otoyollar yapılıyor ama bu insanları mutlu etmiyor. İnsanları mutlu eden küçük dokunuşlardır. İnsanları mutlu eden onun hayatını kolaylaştıracak iş ve eylemlerdir, söylemlerdir. İşte onun için millet bahçeleri seçim döneminde gündeme gelmiştir. İnsanlarımız yeşil alanlar arıyor, çocuk bahçeleri arıyor. Yürüyüş yolları arıyor. Kısacası insanca yaşayabilecek ortamlar arıyor.Belediyecilik artık doğumdan ölüme kadar insanların her şeyiyle ilgilenmektir."

Toplantıya, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı da katıldı.