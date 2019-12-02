Başkan Kadir Kara'dan 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı

02.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:03

Belediye Başkanı Kadir Kara,yayınladığı mesajda; "Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerinin hak ettikleri yerde olmaları şüphesiz bütün toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

Güçlü toplumlar ve güçlü Osmaniye için tüm engelleri hep birlikte aşacağız.

Halkımızın sosyal kültürel gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sunmak, bu hizmetleri siz kıymetli hemşerilerimize ulaştıracak birimleri oluşturmak ve bunları işlevsel hale getirmek bizim görevimizdir.

Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, dertlerine çare olmaya gayret sarf ediyor, hep birlikte engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler gününde engelli kardeşlerimize yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın daha da artmasını diliyor ve onların aralıksız yanında olduğumu ifade ediyorum." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler