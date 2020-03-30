Başkan Kadir Kara, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleriyle istişare toplantısı yaptı
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Osmaniye, Güncel

Başkan Kadir Kara, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleriyle istişare toplantısı yaptı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye'yi ve Dünyayı etkisi altına alan korona virüsün (KOVİD-19) yayılma riskine karşı belediye tarafından yapılan mücadele çalışmalarını bizzat yönetiyor.

30.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:48
Başkan Kadir Kara, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleriyle istişare toplantısı yaptı

Başkan Kara, Belediye Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle yürütülen çalışmalar hakkında istişare toplantısı yaptı. Başkan Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, 11 Mart 2020 günü korona virüs ( KOVİD-19) salgını ile mücadele için sahaya indiklerini belirterek:

"Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden salgın ile ilgili ilk sahaya inen belediyelerden birisi olduk. Hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimiz, eczanelerimiz, camilerimiz,kamu kurumlarımız, şehir içi dolmuş, personel ve öğrenci servis araçları, dolmuş durakları, park ve meydanlarımızdan ile başlayarak geniş bir yelpazede çalışmalarımızı düzenli bir biçimde sürdürüyoruz. Sokak ve caddelerimizde yıkama işlemleri yapıyoruz. Korona virüsün yayılması riskine karşı kentimizde belediyemizce bugüne kadar aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar ile ilgili kentimizi birlikte yönettiğimiz meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkan vekillerini bilgilendirdik ve önümüzde süreçte neler yapabileceğimiz noktasında meclis grup başkan vekillerimiz ve başkan yardımcılarımızla istişarelerde bulunduk. Süreci ülkemiz ve şehrimiz açısından en iyi şekilde atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Osmaniye Belediyesi olarak sizin için buradayız, kıymetli hemşerilerim sizde sağlığınız için evinizde kalın." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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