Başkan Kadir Albayrak Görevdeki Dört Yılı Değerlendirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 30 Mart 2014 Yerel Seçiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıllık çalışmalarını değerlendiren Başkan Albayrak, "Sevdamız Tekirdağ" diyerek çıktığımız hizmet yolunda dolu dolu geçen dört yılı geride bıraktık. Halkımızın büyük desteği ile 2014 yılı Nisan ayında göreve geldikten sonra çok hızlı bir şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsallaşma çalışmalarını tamamladık, daire başkanlıklarımızı kurduk ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. 11 ilçemizin öncelikli projelerini belirleyerek projelerimizi hazırladık ve sonrasında yatırım projelerimizi hayata geçirdik" dedi.

"Dört yılda 500 milyon TL'lik maliyetle toplam 2 bin 45 kilometre altyapı yaptık"

Açıklamasında Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yaptığı en önemli alanlardan birinin altyapı çalışmaları olduğunu vurgulayan Albayrak, "Yatırım yaptığımız en önemli alanlardan biri altyapı oldu. Göreve geldiğimiz tarihte büyükşehir statüsünde olan kentler arasında altyapı sorunları en büyük olan il Tekirdağ'dı. Hayata geçirdiğimiz dev projeler sayesinde bu sorunu büyük ölçüde çözdük. Dört yılda 500 milyon TL'lik maliyetle toplam 2 bin 45 kilometre altyapı yaptık. Yeni arıtma tesisleri inşa ettik. Mevcut tesislerin ise kapasitelerini arttırdık. Böylece evsel atıksulardan kaynaklanan çevresel kirliliğin azalmasını sağladık. Marmara Denizimiz özlediğimiz temiz günlerine kavuşuyor. Mavi Bayraklı sahillerimizin sayısının dörde yükselmiş olması bunun en somut göstergesidir" dedi.

"Halkımızın rahat bir nefes alacakları yeni yeşil alanlar oluşturuyoruz"

Albayrak açıklamasında Tekirdağ'da yürütülen üstyapı çalışmalarına da değindi. Albayrak "Tüm yerleşim yerlerinde ağ gibi yayılan altyapı hatlarını inşa ederken, sağlam temelli üstyapı çalışmaları da yapıyoruz. Halkımızın rahat bir nefes alacakları yeni yeşil alanlar oluşturuyor, cadde ve meydanlarımızı düzenliyoruz. Halkımızın yaşam standardını yükseltecek, güzel Tekirdağ'ımızı daha yaşanılabilir bir yer haline getirecek şehirlerarası otobüs terminalleri, sebze ve meyve halleri, su ürünleri hali, kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, kültür merkezleri, cemevleri, aile yaşam merkezleri ve üstgeçitler inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hasta ve yatalak durumdaki vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz"

Başkan Albayrak açıklamasında sosyal alanda yürütülen çalışmalara da değinerek, "Tekirdağ'a çağ atlatan projeleri hayata geçirirken, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği engellilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapıyor, hasta ve yatalak durumdaki vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Aile kurumunun korunması amacıyla kurulan Kadın Danışma Merkezlerimizde psikologlarımız ve uzman personelimiz hizmet veriyor" diye konuştu.

"11 ilçeye 11 okul projemizi hayata geçirdik"

Açıklamanın devamında Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime verilen desteği aktarırken, 11 ilçeye 11 Okul projesine vurgu yaparak, "Eğitime en büyük desteği veren Büyükşehir Belediyesiyiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisimizin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 11 İlçeye 11 Okul projemizi hayata geçirdik. İnşa ettiğimiz okulların 10'unu eğitim ve öğretime kazandırdık. 11'inci okulumuzu da en kısa zamanda tamamlayarak devir teslimini gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak örnek projelerimizden biri Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projemizdir. Ekmeğini topraktan çıkaran çiftçilerimiz ve zor şartlarda çalışan yetiştiricilerimize eğitim veriyor, üretim faaliyetlerine destek veriyoruz. Ayrıca doğa ile iç içe olan mahallelerimizi kırsal turizme açıyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmetlerle kırsal mahallerimizdeki vatandaşlarımızın emek ve alın teri kazanca dönüşüyor" ifadelerinde bulundu.

"Tekirdağ'ı kültür ve sanatın merkezi haline getiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kültür sanat işlerini de aktaran Albayrak, "Halkımızın yaşam standardını yükselten yatırımları yaparken, bir yandan da Tekirdağ'ı kültür ve sanatın merkezi haline getiriyoruz. Festivaller, konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Günümüze ulaşabilen kültür varlıklarımızı koruma altına alıyor ve restore ediyoruz. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde bulunan tarihi yapıların restorasyonunu kapsayan Miras Atölyesi I ve II projelerimiz, Ankara'da düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması'nda 1'incilik ödülüne layık görüldü" diye konuştu.

"Günümüz itibariyle Tekirdağ depreme hazırdır"

4 yıllık çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediyesi'nin elde ettiği başarılara da değinen Albayrak, "Ödül alan bir başka projemiz "Yardıma Uzanan İlk El" projesidir. "Afet Sonrası Altın Saatler" olarak kabul edilen ilk 72 saatlik sürede Tekirdağ'ın afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesini sağlayan bu proje, halktan olumlu tepkiler aldı ve Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Günümüz itibariyle Tekirdağ depreme hazırdır. Ayrıca afet ve yangın gibi durumlarda gerekli müdahaleleri hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmek için itfaiye teşkilatımızı modern araç ve ekipmanlarla donattık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Dünya standartlarını yakalamıştır. Büyükşehir Belediyemizin hizmet ve yatırımlarının başarısı, sadece yarışmalarda verilen ödüllerle değil, yapılan kamuoyu araştırmalarıyla da tescillenmiştir. Uluslararası İş Dergisi Forbes'un, 2016 yılında üçüncüsünü düzenlediği "Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Şehirler" araştırmasında Tekirdağ, ideal kentler sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer almıştır. Dolayısıyla uluslararası saygınlığı olan Forbes Dergisi'nde böyle bir tespitte bulunmuş olması, Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları sonucunda Tekirdağ'ın "marka kent" haline geldiğini objektif olarak ortaya koymaktadır" dedi.

"İlimiz her geçen yıl daha yaşanabilir bir kent haline geliyor"

Başkan Albayrak yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerinin ardından "Nüfusu 1 milyonu aşan ilimiz her geçen yıl daha yaşanabilir bir kent haline geliyor. Çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı 11 ilçe belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Meclisimize, işbirliği içerisinde çalıştığımız kurumlara, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza ve bu başarının en büyük mimarı olan siz halkımıza teşekkür ediyorum. Tekirdağ sevdalıları olarak el ele verip önümüzdeki süreçte de hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Şuna yürekten inanıyorum ki Büyükşehir Belediyemizin 2. ve 3. dönemlerinde Tekirdağ, Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelecektir" diyerek sözlerini sonlandırdı. - TEKİRDAĞ