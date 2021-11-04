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Başkan İsmet Yıldırım'dan belediye personeline 500 TL zam müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan İsmet Yıldırım'dan belediye personeline 500 TL zam müjdesi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kasım ayından itibaren olmak üzere belediye personellerine 500'er TL zam yapıldığı müjdesini verdi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (İHA) - Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kasım ayından itibaren olmak üzere belediye personellerine 500'er TL zam yapıldığı müjdesini verdi. Başkan Yıldırım, müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediyesinin her biriminde görev alan personellerin 500 TL zam aldığını müjdesini personele verdi. Zamlar, Ümraniye Belediyesi personellerine Kasım ayından itibaren eşit şekilde verilecek.

Başkan İsmet Yıldırım müjdeyi aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden de duyurdu. Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu akşam, belediye personelimizle paylaştığım müjdeli bir haberi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ümraniye Belediyemizde gece gündüz demeden, her birimde fedakarca emek veren personelimize bu aydan itibaren 500 TL seyyanen zam veriyoruz. Hayırlı uğurlu, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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