Başkan İsmail Baran'dan Şehit Babasına Ziyaret

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, şehit Raşit Yücel'in kısa süre önce rahatsızlık geçiren babası Ferit Yücel'i evinde ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfezli şehit Raşit Yücel'in ailesini ziyaret etti. Şehit babası Ferit Yücel'i kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrası ziyaret eden Başkan İsmail Baran, "Sizler bize emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin, devletimiz olarak daima yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Başkan İsmail Baran, "Sizlerin sıkıntısı bizim sıkıntımız. İstek ve sorunlarınızı çözüm konusunda kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu unutmayın. Bizlerin temel görevi canı pahasına bu ülkenin geleceği ve güvenliği için mücadele ederken şehit düşmüş kardeşlerimizin geride bıraktığı emanetlere kendisi gibi bakmaktır" şeklinde konuştu.

Şehit Raşit Yücel'in babası Ferit Yücel'de ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit babası olma şerefini üzerimizde taşıyoruz. Afrin'de aslanlar gibi mücadele eden ve vatanı için şehit olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de Allah sabır versin. Ziyaret dolayısıyla teşekkür ederim. Her zaman yanımızda oldunuz" dedi. - KOCAELİ