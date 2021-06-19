Başkan Işkın, güven tazeledi
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Başkan Işkın, güven tazeledi

Başkan Işkın, güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sezai Işkın, güven tazeledi.

Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sezai Işkın, güven tazeledi.

Tokat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şubesi'nin 12. olağan genel kurulu yapıldı. Tokat ASKF Genel Kurulu'nda mevcut başkan Sezai Işkın üçüncü dönemi için aday oldu. Başkan Işkın, göreve geldiklerinde 33 olan aktif kulüp sayısını 45'e çıkardıklarını söyledi. Tokat'ta amatör sporun gelişmesi için olanca güçleriyle mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Işkın, "Türk sporunun her branşına hizmet etmek için çalışıyoruz. Sporun her dalını ayırmaksızın il spor müdürümüze istişareler yaparak kulüplere olan destekleri ilçe ve köylere kadar taşıdığımız branşlar var. Bunlar daha da genişleyecek ve büyüyecek. Bulunduğumuz yere köstek olmaya değil destek olmaya geldik. Biz bir aileyiz, bu tesisin kapıları amatör spor kulüplerinin hizmetine sonuna kadar açık" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kongrede faaliyet raporları ile gelir gider tablosu okundu. Başkan Işkın, tek liste ile girdiği kongrede güven tazeledi. - TOKAT

Başkan Işkın, güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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