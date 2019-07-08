Başkan İskender Yıldırım itfaiyeciler ile bir araya geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, itfaiye amirliğini ziyaret ederek itfaiyecilerle bir araya geldi.
İtfaiye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan İskender Yıldırım, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Başkan Yıldırım, "İtfaiyecilik gerçekten zor iş, yangınlar yaşandığı zaman hayati mücadele veriyorlar. İçerideki canlıları kurtarabilme pahasına kendi canlarını hiçe sayıyorlar. Risk taşıyan zorlu bir görev. Arkadaşlarımıza bir görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.
İtfaiye Amiri Ayhan Öcal ve personeli Başkan Yıldırım'a ziyaretlerinde dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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