Başkan Işıksu kazalarda yardım eden işçileri tebrik etti

Adapazarı Tekeler Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasındaki yardımseverlikleri ile kamuoyunun takdirini kazanan Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri çalışanları Rüstem Demir ve Rıdvan Akdemir'e tebrik etti.

Tekeler Mahallesi çevreyolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında yaralılara yardımcı olarak dikkatleri üzerine çeken ve kamuoyunun takdirini kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Rüstem Demir ve Rıdvan Akdemir'i, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ziyaret etti. Işıksu, çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, hediyeler verdi. Başkan Işıksu'ya ziyaretinde Başkan ederken Temizlik İşleri Müdürü Nigar Coşar Bal hazır bulundu. Yardımcısı Yusuf Özden eşlik

Gösterilen davranıştan çok memnun olduğunu ve görüntüleri izleyince duygulandığını belirten Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Hepimiz iyi biliyoruz ki Ramazan ayı, mağfiretin, bereketin ve önemlisi de yardımlaşmanın zirveye ulaştığı bir aydır. İşte bizler yardımlaşma kavramının, kardeş olmanın ve birbirine el uzatmanın en güzel örneğini Rüstem ve Rıdvan kardeşlerimizin içinde bulunduğu olayda görmüş olduk. Hep birlikte bir insanlık dersine şahit olduk. Şimdi ise bizlerin üzerine düşen görev, çalışma arkadaşlarımızın sergilemiş olduğu davranışı önce kendimizden başlayarak tüm topluma yaymaktır. Ben bu vesile ile böylesine örnek bir davranıştan dolayı çalışma arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyor ve aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA