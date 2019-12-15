Başkan Işıksu, istişare toplantısında vatandaş ile buluştu

15.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:07

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Köprübaşı ve Maltepe'de mahalle sakinleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte mahallelerde gerçekleştirdiği istişare toplantılarını sürdürüyor. Başkan Mutlu Işıksu son olarak Köprübaşı ve Maltepe'deydi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Işıksu, Adapazarı'nın onayı ve desteği olmayan hiçbir çalışmayı yapmayacaklarının altını çizdi.



Adapazarı'nın şehir insanının arzusu ve desteği doğrultusunda gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Başkan Işıksu, "Görevi emanet aldığımız ilk günden itibaren artık hemşehrilerimiz de şahit oldular, nerede bir çalışma yapacaksak öncesinde mutlaka istişare ediyor ve çalışma planımızı, hemşehrilerimizden aldığımız geri dönüşler neticesinde güncelliyoruz. Mahallelerimizle ilgili her sorun çalışma masamızda. Sabır ve gayretle tüm mahallelerimizin tespit ettiğimiz sorunlarını çözüm yoluna gidiyoruz. 120'yi aşkın sokağımızda asfalt attık. 39 mahallemize çocuk ve spor parkları kazandırdık. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kazandırdık. İmar planları ile ilgili gayretli çalışmalarımızı mahalle sakinlerimizin görüşleri ile devam ettiriyoruz. Hemşehrilerimizin sabrı ve desteği bizim için çok ama çok önemli. Etap etap ilerlemeye, muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte Adapazarı'mızı hedefine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA