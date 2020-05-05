Başkan Işıksu'dan kan bağışı çağrısı

Sakarya'da, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kan bağışı kampanyasına katılarak vatandaşlara destek verme çağrısında bulundu.

Sakarya'da, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kan bağışı kampanyasına katılarak vatandaşlara destek verme çağrısında bulundu.

Belediye Meclisi üyeleriyle Türk Kızılay Sakarya Şubesinin Demokrasi Meydanı'ndaki noktasında kan bağışı gerçekleştiren Işıksu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kan stoklarında azalma yaşandığını söyledi.

Kan bağışının bu süreçte daha da önemli olduğuna değinen Işıksu, Adapazarı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın merkezi olduğunu kaydetti.

Kentin her zor zamanda önemli birlikteliklerle örnek olduğunu aktaran Işıksu, Adapazarı'ndaki kan stoklarının da bu yardımlaşmanın bereketiyle daha iyi seviyelere geleceğine olan inancını vurguladı.

Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu belirten Işıksu, "Biliyoruz ki Adapazarı'mız yardımseverdir. Özellikle bu süreçte çok daha hassasız ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız. Gökteki hilali hep canlı tutmak, paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için Türk Kızılay Sakaryalı hemşehrilerimizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de Işıksu'ya bağışta bulunduğu ve vatandaşlara çağrı yaptığı için teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kan stoklarımızın çok daha iyi olması, vatandaşlarımızın sağlıkları açısından hayati önem taşıyor. Saat 21.00-01.00 arasında Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezimizde, 21.30-00.30 saatleri arasında ise Demokrasi Meydanı'ndaki kan bağışı noktamızda hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması haricinde, iftardan sonra her gece, ekiplerimizle birlikte görev başındayız."

Kaynak: AA