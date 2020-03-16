Başkan Işıksu: "Adapazarı'mızda mücadele etkin, tedbir ise hep birlikte" Adapazarı Belediyesi'nin Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini sıkı bir şekilde uyguladığını vurgulayan ve gerçekleştirilen çalışmaları ayrıntıları ile aktaran Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, tüm birimlerin cadde, sokak, park, meydan gibi yerlerde dezenfekte işlemi uygulamaya...

Adapazarı Belediyesi'nin Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini sıkı bir şekilde uyguladığını vurgulayan ve gerçekleştirilen çalışmaları ayrıntıları ile aktaran Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, tüm birimlerin cadde, sokak, park, meydan gibi yerlerde dezenfekte işlemi uygulamaya devam ettiklerini açıkladı.



Adapazarı Belediyesi, tüm dünyayı saran yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerini artırdı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba gününden itibaren sıkı önlemler alınarak uygulamaya konulurken, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, Koronavirüs ile mücadelenin bilinçli ve sağduyulu bir şekilde gerçekleştirilerek sürecin en iyi şekilde bertaraf edileceğine olan inancını paylaştı.



Adapazarı Belediyesi'nin Koronavirüs ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Başka Işıksu, "Ülke genelinde virüse karşı alınan tedbirlerle birlikte, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamak ve virüsün olası etkilerinden korunmak amacı ile Orhangazi Kültür Merkezi'nde planlanmış etkinlikler başta olmak üzere, Bilgi Evi'nde çocuklar ve yetişkinler için verilen eğitimleri, Deprem Kültür Müzesi'ndeki kalabalık ziyaretleri ve Karaman Spor Kompleksi'ndeki toplu organizasyonları tedbiren erteledik. Sağlık Bakanlığı'mız tarafından alınacak kararlar dahilindeki yeni önlem ve gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz" dedi.



Sağlık Bakanlığı kurallarına uygun şekilde sık aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan, vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu alanların (cadde, sokak, park, meydan, muhtarlık, pazar yeri vb.), yine sorumluluk alanında bulunan, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binaların, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağladık. Yine İlçe Müftülüğü'müzün ibadethanelerde (Camii ve Kuran Kursları) yaptığı işlemler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün okullarda yaptığı işlemlerle koordine bir şekilde çalışmalara destek oluyoruz. Çalışmalarımızı aksatmadan sık aralıklarla devam ettireceğiz" diye konuştu.



Sıkı tedbirler alınıyor



Tüm birimlerde önlemlerin sıkı bir şekilde uygulandığını belirten Başkan Işıksu, "Sosyal mesafeyi tavsiye ederek, sağlık problemi ya da muhtemel risk taşıyabilecek faktörleri olan çalışma arkadaşlarımıza izinlerini verdik, yurtdışı çıkışlarını izne tabii tuttuk. Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz tarafından çöplerin daha sık ve düzenli olarak toplanması, çöp toplama araç ve personel kapasitesinin yeterli düzeyde tutulması noktasında gerekli önlemleri aldık. Dezenfekte işlemleri, ortam havalandırma, tüm birimlerimizdeki çay ocaklarından yapılan ikramlarda kağıt bardak ve kapalı şeker kullanılması başta olmak üzere gerekli hijyen tedbirlerini aldık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yayımladığı virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili vatandaşlarımıza virüsle mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmalarını ise gerçekleştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Zabıta denetimleri sürüyor



Zabıta ekiplerinin fahiş fiyat denetimlerini sürekli olarak gerçekleştireceğini aktaran Başkan Işıksu, "Adapazarı esnafımız kalenderdir ve ahilik kültürünü en güzel şekilde günümüze taşımıştır. Zabıta Müdürlüğümüz Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetim çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz şu ana kadar yaptığı denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlamadı. Esnafımıza teşekkür ediyoruz ancak önleyici tedbir alarak denetimlerimizi sık aralıklarla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.



Virüs tedbirden güçlü değil



Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "14 Kural"ın çok önemli olduğunu belirten Başkan Işıksu, "Hiçbir virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Kurallara sıkı bir şekilde uyarak, yetkililerin açıklamalarını resmi kanallardan dikkate takip ederek, bilinçli, itidalli ve sağduyu bir yaklaşım sergileyerek inşallah bu süreci de en iyi şekilde bertaraf edeceğime inanıyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA