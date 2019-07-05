Başkan Işıksu: "Adapazarı daha güzel günlere gençlerimizle ulaşacak"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karadere Mahallesi Muhtarı Ferruh Akıncık ile birlikte gelen Karadereli gençleri misafir etti.

Gençlerle sohbet eden ve Adapazarı ile ilgili düşüncelerini dinleyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hedeflerinden bahsetti, gençlere öğütler verdi. Adapazarı'nın çok daha güzel günlere ulaşması için gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Her fırsatta ifade ediyorum. Gençlerimiz bizim bugünümüz. Bugünü güzelleştiren, geleceğe daha umutla bakmamıza vesile olan genç kardeşlerimize çok inanıyorum. Adapazarı'mızı çok seviyoruz diyoruz. İşte sevgimize sahip çıkmadan, umut etmeden, hayal kurmadan, gayret edip çok çalışmadan asla olmaz. Genç kardeşlerimizin yaşadıkları sokakları, ait hissettikleri mahalleleri önemseyeceklerine, fikirlerini her zaman bizlerle paylaşacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Adapazarı'nın 84 mahallesinde etkin hizmetler sunmak için gayretle çalıştıklarını aktaran Başkan Işıksu, "84 mahallemizin içinde köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizin tüm meselelerini ciddiyetle mercek altına alıyoruz. Bizim hizmet sunmak noktasında en ufak bir sıkıntımız olamaz, olmamalı da. 32 projemizin arasında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz için özel çalışmalarımız var. Hazırlamakta olduğumuz stratejik plan doğrultusunda projelerimizi inşallah birer birer hayata geçirecek ve Adapazarı'mız için kurduğumuz hayalleri hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA