Başkan Işık: "Ukrayna ile iş birliğimiz artarak devam edecek"

KÜTAHYA (İHA) - Belediye Başkanı Alim Işık, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar'ı makamında ağırladı.

Duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, fahri konsolosluk görevine atanan Erkan Güral ile birlikte artık iki ülkenin iş birlikteliklerinin daha verimli bir hale geleceğine inandığını ifade etti.

Başkan Işık, "Ukrayna ile birçok alanda iş birliğinin artarak devam edeceği inancındayım. Ziyaretiniz bizleri mutlu etti. Kütahya tarımdan sanayiye kadar potansiyeli yüksek bir il" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade ettiği açıklamasında, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a misafirperverliği için teşekkür etti. - KÜTAHYA

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